UFC não atende pedido de Khabib e mantém russo em segundo no ranking

Khabib Nurmagomedov fez até campanha, mas não subiu ao topo do ranking peso por peso - categoria que envolve os lutadores de todas as categorias - do Ultimate. Na atualização realizada nesta terça-feira (10), após o UFC 242, o russo continuou na segunda posição, atrás do meio-pesado (até 93.1 kg.) Jon Jones.

Derrotado por Khabib no evento, realizado no último sábado (07), em Abu Dhabi, Dustin Poirier foi quem mais desceu no ranking. No peso por peso, ele caiu cinco posições e agora ocupa a 13ª posição. Já na classificação no peso leve (até 70,3 kg,), o norte-americano desceu para o segundo posto, agora atrás de Tony Ferguson.

Edson Barboza, que foi derrotado por Paul Felder, na segunda luta mais importante do UFC 242, também desceu na classificação. Ele, que antes ocupava a 7ª posição, agora é apenas o 9º no peso leve. Já o algoz do brasileiro subiu três posições e tomou o 7º lugar com do atleta tupiniquim.