UFC tem veterano caindo apagado depois de bater cabeça na lona; assista

Cinco das oito lutas da noite do UFC em Las Vegas terminaram com nocaute. O mais impressionante deles foi aplicado pelo estreante Jordan Leavitt, dos Estados Unidos, sobre seu compatriota e veterano Matt Wiman, com apenas 22 segundos de luta.

Para concentrizar o nocaute com mais precisão, Leavitt ergueu o rival, apoiou o braço no pescoço do adversário para forçá-lo a bater, com a queda, a nuca na lona. O golpe finalizou a luta. Veja:

Jordan Leavitt (-450 ML) with a slam KO (+950 to win by KO) at #UFCVegas16 pic.twitter.com/REXvcBqjhr — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) December 6, 2020

Com o nocaute, Jordan Leavitt levou para casa mais US$ 50 mil (R$ 258 mil, aproximadamente), como bônus de Performance da Noite. Mas os prêmios não ficaram restritos à promessa americana.

O mexicano Gabriel Benítez nocauteou o americano Justin Jaynes com uma joelhada na costela ainda no primeiro round e ganhou outro prêmio por performance.

Já o prêmio de Luta da Noite ficou com os veteranos da categoria dos pesos-médios Jack Hermansson e Marvin Vettori, vencedor da luta por decisão dos juízes.