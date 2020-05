Vai encarar? Aos 53 anos, Mike Tyson impressiona em vídeo treinando

Mike Tyson se aposentou em 2005, mas ainda dá trabalho para muita gente hoje em dia. Aos 53 anos, o ex-pugilista publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece treinando boxe durante a quarentena. O que impressiona é a potência dos golpes desferidos por ele.

Na gravação, Tyson está fazendo um trabalho de manoplas com um colega. Muito rápido para alguém do seu tamanho e força, o ex-boxeador aplica uma sequência de jab, direto e cruzado de esquerda. Em seguida, desfere um gancho de esquerda e um upper com a mesma mão, combinação letal que virou sua arma registrada. Por fim, encerra fazendo um pêndulo e finaliza com um direto. Tudo isso em menos de dez segundos.

Confira o vídeo e tente acompanhar:

Recentemente, o ex-campeão dos pesos pesados disse que iria se preparar para voltar aos ringues e fazer lutas de caridade. E pelo visto, falou sério.

Segundo Wilson Baldini Jr, blogueiro do Estadão, na semana passada, Tyson disse que quer voltar a lutar para ajudar pessoas carentes e usuários de drogas. Seriam lutas exibições de três ou quatro rounds. No mesmo período, Jeff Fenech, seu técnico em 2005 e amigo de longa data, afirmou que o Iron Man precisaria de apenas seis meses de treinos para derrotar Deontay Wilder no primeiro assalto. Wilder, de 34 anos, perdeu o cinturão mundial em fevereiro para o britânico Tyson Fury.