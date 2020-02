Vídeo: atleta derruba juiz sem querer durante luta do Bellator

Todos esperam que durante eventos de MMA, lutadores derrubem uns aos outros no chão do octógono. Mas, no evento 240 do Bellator, em Dublin, na Irlanda, um deles foi além: derrubou o árbitro do combate. Sem intenção, lógico.

O momento engraçado ocorreu durante a luta entre Chris Duncan e Mateus Piskorz. Pressionado pelos golpes de Duncan, Piskorz andava para trás no ringue quando acabou pisando no pé do árbitro Dan Miragliotta e acabou derrubando-o.

Miragliotta, um dos árbitros mais experientes do esporte, não se machucou. O próprio Bellator brincou com a situação nas redes sociais. "Pontos extras por derrubar o árbitro?", questionou a organização, em tom bem-humorado.

Piskorz acabou tendo o mesmo destino na luta que o árbitro: foi nocauteado por Duncan no segundo round e acabou na lona.