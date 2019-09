Vídeo: Bar irlandês descarta garrafas de uísque de McGregor em vaso sanitário

O dono de um bar irlandês fixado nos Estados Unidos resolveu tomar uma atitude em repúdio à agressão de Conor McGregor a um senhor de idade que se recusou a experimentar uma dose de seu uísque, em Dublin, na Irlanda. Nascido na Irlanda, o proprietário do estabelecimento reuniu todas as garrafas da marca ostentada pelo lutador e as descartou no vaso sanitário. A ação foi publicada em uma rede social e viralizou.

"Devido ao recente comportamento covarde e terrível do chamado lutador irlandês, ConorMcGregor, o 'Salty Shamrock Irish Pub' não vai mais carregar seu produto, nem associar seu negócio com seu (Conor) nome. Vamos descartar o seu uísque. Desafio todos os donos de bares irlandeses a fazerem o mesmo", escreveu o proprietário.

No vídeo, o homem reúne sua equipe de funcionários e encaminha todos ao mictório do estabelecimento para que fossem realizados os descartes. Ao todo, aproximadamente seis litros da bebida foram despejados na privada. Uma garrafa, em território norte-americano, chega a custar por volta de U$25 (cerca de R$95). Desta forma, o dono sofreu um prejuízo de cerca de US150 (por volta de R$ 570).

Assista à cena:

Due to the recent cowardly and appalling behavior of the so-called Irish #MMA fighter #ConorMcGregor, the Salty Shamrock Irish Pub will no longer carry his product nor associate its business with his name. We will discard his whiskey I challenge every Irish bar owner to do same pic.twitter.com/xVeJXQqzBg — IrelandsUnderworld®️ (@Ireunderworld) August 17, 2019

Entenda o caso

Há quase uma semana, um vídeo publicado na internet tomou conta do universo do MMA. Nele, Conor McGregor aparece entrando em um bar, servindo algumas doses de bebida e, em seguida, agredindo um senhor, que se recusou a aceitar o drink. O homem, covardemente socado não esboçou reação, enquanto o irlandês foi contido por pessoas presentes no local. Conor não chegou a se manifestar sobre o incidente.

McGregor já foi considerado o maior nome do UFC, mas tem perdido parte do seu prestígio após longos períodos de inatividade e confusões criadas fora das artes marciais mistas. O atleta não luta desde outubro do ano passado, quando foi derrotado por Khabib Nurmagomedov na disputa do título dos leves (até 70,3kg.).