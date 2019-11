Vídeo: Belfort mostra grande forma física em preparação para retorno ao MMA

Alguns atletas são, de fato, imparáveis. Aos 42 anos, depois de ter anunciado sua aposentadoria do MMA, Vitor Belfort voltou atrás, assinou contrato com a organização ONE FC e se prepara para seu retorno às lutas após mais de um ano de afastamento. Em vídeo divulgado pelo evolvemma, o "Fenômeno" foi flagrado em sessão de treinamento e mostrou que está em forma.

"Toda hora ele está em Singapura. O ex-campeão mundial do UFC, Vitor – "O Fenômeno" – Belfort está treinando com o técnico de campeões Yodkusup Por Pongsawang na "EVOLVE Fight Team'", publicaram.

Sem adversário definido, Vitor tem se mantido em forma aguardando seu próximo contrato. O ONE FC ainda não sinalizou qual será o próximo oponente do brasileiro, que não se apresenta desde sua derrota para o compatriota Lyoto Machida, em maio do ano passado, quando sofreu um duro nocaute e anunciou sua retirada do esporte, em seguida.

O retorno do carioca ao esporte significa muito para uma parcela dos fãs de MMA. Belfort é considerado um dos combatentes que contribuíram para a difusão das artes marciais mistas e do UFC para o mundo.

Considero por muitos como lenda da modalidade, Vitor tem em seu cartel combates contra atletas expressivos do MMA, como Dan Henderson, Anderson Silva, Luke Rockhold, Michael Bisping, Chuck Liddell, Wanderlei Silva, Randy Couture e outros.

O brasileiro iniciou sua carreira em 1996, há mais de 23 anos. Desde o início, o combatente mostrava habilidade e se destacava por sua força física e pressão com que atacava seus oponentes, principalmente nos primeiros assaltos.

Ao todo, o atleta realizou 41 apresentações, vencendo 26, saindo derrotado em 14 e com um embate sem resultado. O lutador soma 18 nocautes entre seus triunfos.