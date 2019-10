Vídeo: Bisping mostra como retira olho de vidro após lesão causada por Belfort

Ex-campeão do peso médio do UFC, Michael Bisping se retirou das competições de MMA por uma lesão nos olhos. O lutador teve um deslocamento de retina causado por um chute de Vitor Belfort, em 2013. Nesta quarta-feira, o inglês surpreendeu ao revelar que "solucionou" o problema colocando um olho de vidro e esse era o motivo de sempre estar usando óculos escuros.

A informação foi confirmada em seu podcast chamado "Believe You Me". Além disso, o ex-lutador fez questão de mostrar a todos como retira e coloca o olho de vidro. "É por isso que eu usava meus olhos escuros, garoto!", disse Bisping. Veja o vídeo:

Bisping e Belfort comandaram a luta principal do UFC São Paulo em 2013. Na época, o brasileiro passava por um ótimo momento na carreira e conseguiu aplicar um nocaute devastador no inglês após um chute giratório que explodiu na cabeça do adversário.

Após o confronto, Bisping alega que perdeu uma porcentagem considerável da visão do olho direito. Por conta disso, sempre criticou Belfort e prometeu que nunca mais atuaria contra o brasileiro, a quem considerava um trapaceiro.

Mesmo com a visão debilitada, o inglês continuou atuando dentro do UFC e, inclusive, chegou a ostentar um título, conquistado em 2016, quando bateu Luke Rockhold na luta principal do UFC 199. O atleta defendeu o cinturão com sucesso em uma ocasião e acabou perdendo no duelo seguinte, quando foi batido por Georges St-Pierre, em novembro de 2017. Bisping encerrou a carreira com 30 vitórias e nove derrotas.