Vídeo: campeão de boxe, Tyson Fury usa força demais e derruba teto em treino

O inglês Tyson Fury, dono de dois títulos mundiais dos pesos-pesados, provavelmente vai pensar em maneirar na força nas próximas vezes em que estiver treinando. O pugilista derrubou parte do teto da academia onde estava ao socar um saco de pancadas com muita força.

No vídeo, Fury aparece dando alguns golpes. Quando acerta um mais forte, parte do teto do local vem abaixo e quase o acerta mas ele consegue se esquivar a tempo. Na sequência, o boxeador e outras pessoas presentes no local dão risada, ele tenta pegar um dos pedaços caídos e deixa escapar, e vai treinar em outro lugar da academia. Confira as imagens.

This is what’s coming for everyone 2021 to infinity. pic.twitter.com/eQ6NiqC9PN — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 17, 2020

Ainda não se sabe quando Fury voltará a entrar no ringue. Dono dos títulos da WBC e The Ring, ele tinha planos de lutar em 05/12, que acabaram abandonados; agora, a previsão é que ele enfrente Deontay Wilder pela terceira vez na primavera do hemisfério norte, entre março e junho, mas ainda sem data definida, segundo o jornal Daily Mail.