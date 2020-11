Vídeo: Deiveson Figueiredo recebe US$ 50 mil em sacola de papel do UFC

Depois de não ser selecionado para garantir o bônus de Performance da Noite do UFC 255 após finalizar Alex Perez no último sábado, o brasileiro Deiveson Figueiredo recebeu a quantia de US$ 50 mil (cerca de R$ 266 mil na cotação atual).

O dinheiro, porém, foi entregue de maneira inusitada. Das mãos do presidente Dana White, Deiveson recebeu uma sacola de papel do UFC com o valor em espécie. Geralmente os atletas recebem um cheque. Veja o vídeo:

Em sua primeira defesa de cinturão da categoria peso-mosca (57 kg), o brasileiro brilhou no octógono em Las Vegas e derrotou o americano por finalização, com uma guilhotina a 1min57s do primeiro round. O paraense de 32 anos venceu pela 20.ª vez na carreira - amarga apenas uma derrota, para o compatriota Jussier Formiga.

Deiveson espera a definição do UFC para conhecer o seu próximo adversário: o desafiante mexicano Brandon Moreno ou o americano Cody Garbrandt, que havia sido escalado para enfrentar o brasileiro, mas foi cortado do card por conta de uma lesão. Após a vitória, o paraense pediu para enfrentar Moreno, que também venceu no UFC 255, em uma luta em dezembro.