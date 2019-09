Vídeo exibe princípio de confusão em hotel entre lutadores do UFC México

O polêmico final no duelo entre Yair Rodriguez e Jeremy Stephens, ocorrido no último sábado (21), no UFC Cidade do México, quase extrapolou o limite do octógono. Após o combate ter sido encerrado com menos de 15 segundos, depois que o mexicano acidentalmente tocou o olho esquerdo do norte-americano, a decisão dos médicos em interromper o embate gerou revolta tanto no público presente na arena, quanto em Rodriguez. A raiva foi tanta, que o "dono da casa" foi tirar satisfações com o rival no hotel após o combate.

Em registro de vídeo divulgado nesta terça-feira (24), pelo canal do YouTube IndiscutidoLA, as imagens mostram os atletas quase partindo para as vias de fato. Antes do contato entre os dois, Yair surge na gravação perguntando ao adversário se ele estava bem. O mexicano, então, se aproxima do norte-americano, troca algumas palavras e, de repente, é empurrado bruscamente pelo rival.

No áudio, não é possível se examinar a certo o que eles conversam antes do empurrão. No entanto, após serem separados por um grupo que estava próximo, Jeremy afirma que Rodriguez terá que conviver com aquele resultado pelo resto de sua vida.

Já distantes, os atletas começaram a se provocar e afirmaram que logo se encontrarão novamente. O embate entre os dois representava a oportunidade de um dos combatentes continuar o sonho da escalada rumo à disputa do título da divisão. Antes do confronto, que terminou sem resultado, Yair figurava na sétima posição da categoria dos penas (até 65,7kg.), enquanto Stephens estava logo atrás, na oitava.