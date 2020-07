Vídeo: lutador quirguiz Rafael Fiziev se esquiva no estilo Matrix no UFC

O lutador nascido no Quirguistão Rafael Fiziev e o congolês Marc Diakiese fizeram uma grande luta pelo UFC Fight Night 172, ocorrido neste sábado na 'Ilha da Luta', em Dubai. Mas um momento específico do primeiro round chamou a atenção: a esquiva de Fiziev em chute alto de Diakiese.

Percebendo o movimento do adversário, Fiziev move o corpo para baixo a tempo de escapar do golpe, no melhor estilo de Neo, personagem de Keanu Reeves na franquia Matrix. Confira no vídeo.

Slow motion look at Rafael Fiziev’s head movement #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/g1zM3yr55J — Blue Corner Fighting (@blue_fighting) July 19, 2020

A luta durou os cinco rounds, sem que um conseguisse nocautear o outro. No final, Fiziev acabou levando por decisão unânime dos juízes. O embate entre os dois recebeu o prêmio de melhor luta da noite, o que significou um bônus de US$ 50 mil (R$ 270 mil) para cada um dos lutadores.

O evento ainda teve o brasileiro Deiveson Figueiredo nocauteando Joseph Benavidez e conquistando o cinturão dos pesos-mosca.