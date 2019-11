VÍDEO: Markus Maluko aparece fantasiado de Coringa na pesagem do UFC São Paulo

A pesagem cerimonial do UFC São Paulo transcorreu sem maiores problemas com algumas encaradas tensas e outras mais respeitosas. Entretanto, o responsável por abrir o card principal foi o grande destaque da atração, nesta sexta-feira (15), e fez valer seu apelido. O meio-médio Markus Maluco se apresentou para a torcida com o rosto pintado como o coringa (veja o vídeo abaixo).

Maluko, que enfrenta o também brasileiro Wellington Turman na atração, subiu ao palco com o rosto coberto por um capuz e pela longa cabeleira. Mas ao tirar o agasalho, ele se apresentou com o o Coringa, principal vilão da série Batman e um dos grandes filmes de 2019. A ação divertiu todos os presentes no Ginásio do Ibirapuera.

No momento da tradicional encarada, Maluko não perdeu a oportunidade e fazendo imitação do vilão disse: "Why so serious?" (Porquê tão sério, em tradução livre).

Vídeo: Markus Maluko se veste de Coringa em pesagem do UFC São Paulo