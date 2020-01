Vídeo: Mulher briga com ladrão e Dana White diz que UFC quer contratá-la

O presidente do UFC, Dana White, planeja levar uma ex-funcionária da Best Buy, empresa de eletrônicos, , que frustrou uma suposta tentativa de furto no Havaí para uma próxima luta do UFC em Las Vegas, e pode até contratá-la como funcionária, disse ele em sua conta no Twitter nesta sexta-feira.

Imagens de câmeras de segurança que viralizaram mostram Summer Tapasa-Sataraka, de 24 anos, lutando contra um homem que tentava deixar uma loja com um alto-falante roubado. Ela usou os antebraços para bloquear a saída e derrubou o homem no chão, antes de ele sair de mãos vazias.

"Esta é Summer. Ela impediu esse punk de roubar a Best Buy no Havaí... Ela foi demitida por isso. Vai voar neste fim de semana com ingressos para a luta McGregor vs Cowboy", disse White, referindo-se à luta de 18 de janeiro entre o irlandês e Donald Cerrone. Veja o vídeo:

This is Summer. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer pic.twitter.com/8yF5FLrlnU — Dana White (@danawhite) January 10, 2020