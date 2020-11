Vitor Belfort alfineta Anderson Silva, que pode ir para o Rizin, do Japão

Dispensado pelo UFC, Anderson Silva vive momentos de indecisão sobre a continuidade de sua carreira. Grandes companhias de MMA negaram a possibilidade de contratar o brasileiro. O Rizin Fighting Federation, do Japão, porém, surge como um possível destino.

Entre as companhias cogitadas, estava o ONE Championship, que conta com Vitor Belfort na sua lista de lutadores. Sobre o tema, Belfort tentou provocar Anderson Silva: "O Anderson está vivendo daquele chute. Então vamos lá." Belfort se referia ao chute que levou do compatriota em luta entre os dois em 2011, que o fez perder a consciência na hora e Anderson vencer a luta.

A revanche, no entanto, não deve acontecer. Chatri Sityodtong, CEO da companhia, disse priorizar a segurança dos competidores e que, por isso, não fará proposta a Anderson Silva.

"Sou um grande fã do Anderson Silva. Sem dúvidas ele é um dos maiores da história. Dito isso, a segurança dos atletas é prioridade máxima para o ONE. Desse modo, não vamos fazer uma proposta pelo seu trabalho. Desejo ao Anderson muita felicidade e sucesso no que ele decidir fazer daqui para frente", informou Sityodtong.

Diante das negativas, afunilam as opções de companhias para o brasileiro continuar a lutar. Representantes da PFL, Bellator e BKFC rejeitaram contar com o "Spider" em seus eventos.

Já Nobuyuki Sakakibara, presidente do Rizin, foi só elogios a Anderson Silva e relembrou a passagem do brasileiro pelo Pride.

"Eu tenho ótimas lembranças do Anderson Silva durante os seus dias de Pride e acho que a carreira dele decolou no Japão. Eu também soube que o Japão tem um lugar especial no seu coração", contou Sakakibara.

O presidente da companhia disse que contratar o brasileiro pode ser uma maneira de agradecer o que ele fez pelo esporte.

"Eu sinto que deveria ajudá-lo a realizar seus desejos em respeito ao que ele conquistou e fez pelo nosso esporte. Eu não falei com ele ainda, mas quero ver se podemos chegar a algo que faça sentido para ele começar seu último capítulo no Japão", finalizou o japonês.

Vitor Belfort, por sua vez, segue na ativa e agora quer encarar o já aposentado Chael Sonnen. Como é característico da categoria, não faltam provocações entre os lutadores.

"Nós poderíamos lutar uma vez, mas ele se viciou em esteroides. Estou bem com isso. Você pode usar o que quiser, Sonnen, eu vou te dar uma surra. A mãe do Chael vai torcer por mim, a família dele gosta do Vitor Belfort. Até mesmo a família do Chael não gosta dele", afirmou Belfort.

Belfort disse que também quer lutar em uma competição híbrida de MMA e boxe com grandes nomes, como Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Wladimir Klitschko e Lennox Lexis.