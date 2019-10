Wanderlei Silva desafia Vitor Belfort para estreia no 'boxe sem luvas'

O lendário Wanderlei Silva parece estar realmente de volta. Após surgirem rumores sobre o curitibano ter assinado contrato com o Bare knuckle FC, uma espécie de boxe sem luvas, o lutador praticamente confirmou o interesse de disputar a modalidade e ainda fez um desafio. O 'Cachorro Louco' fez pede para Vitor Belfort ser seu oponente no combate de estreia. A declaração foi feita em entrevista recente ao AgFight.com.

"Em relação ao Bare Knuckle, fui convidado para fazer uma aparição lá. Para assistir a luta do (Antônio) 'Pezão' contra o (Gabriel) 'Napão'. Eles têm números bem interessantes. Acho que finalmente achei o palco perfeito para resolver todas as minhas rixas no esporte. Só no braço, só na mão, no boxe sem luvas", disse Wanderlei.

Caso seja confirmado como atleta oficial da nova empresa, Wanderlei já tem um alvo fixo para realizar seu debute. O curitibano desafioU Vitor Belfort, eterno rival contra quem atuou em uma apresentação em 1998, saiu derrotado em um nocaute relâmpago e nunca engoliu.

"Vou lançar o desafio que eu gostaria de fazer no Bare Knuckle. EU mandei um áudio para um dos promotores e eles estão oferecendo um dinheiro incrível. Mais do que eu estou ganhando", disse Wanderlei. Eu disse que gostaria de uma luta, mas tenho um cara em particular. Aceitaria disputar se fosse com Belfort", declarou a lenda.

Wanderlei ainda estipulou a maneira com que gostaria de batalhar contra o 'Fenômeno'. Para o ex-campeão do PRIDE, a luta deveria acontecer à moda antiga. "Sem luvas. Cinco rounds, dois minutos e apenas boxe. Eu quero ver agora se ele é homem ou se vai correr. Nós achamos o lugar certo para resolver nossas antigas rivalidades do MMA", disse.

Por fim, o curitibano lançou o desafio formal. "E aí, Vitor? Vamos fazer acontecer ou vai correr?", finalizou.

Atualmente, Wanderlei Silva está com 43 anos e não atua desde sua derrota para outro de seus maiores rivais. O lutador, no ano passado, acabou derrotado na quarta luta entre ele e Quinton Jackson. Na ocasião, o combate aconteceu no Bellator.

Belfort, de 42, recentemente assinou contato com o ONE FC e se tornou uma espécie de embaixador da empresa no Brasil. O atleta, que havia anunciado sua aposentadoria em 2018 já sinalizou o desejo de retornar a lutar.