Wanderlei Silva e Vitor Belfort trocam ofensas: 'se te encontrar vai dar m...'

Wanderlei Silva e Vitor Belfort não estão de boa um com o outro. Na última sexta, os dois trocaram xingamentos e ameaças na internet após Belfort relembrar o "aniversário" de 22 anos do nocaute que aplicou no rival ao postar um vídeo. Silva não gostou e xingou o adversário.

"Não seja ridículo de postar isso se você não vai aceitar a luta. Cala a tua boca. Você me conhece. Se eu te encontrar vai dar merda, otário", ameaçou Silva, ao comentar o vídeo de Belfort, que mostrava a sequência que levou ao nocaute, que foi utilizado como argumento por Belfort na sequência.

"Otário foi você tomando aquela quantidade de golpes. Mas eu te entendo, você ficou magoado. Vai se preparando", provocou Belfort ao responder.

A luta em questão ocorreu no UFC em 1998, e foi vencida por Belfort em apenas 44 segundos. Desde então, a possibilidade de uma revanche foi aventada e estava programada para acontecer no final do reality show The Ultimate Fighter 1, ocorrida em 2012, mas acabou não ocorrendo por uma lesão de Belfort.

Atualmente, Wanderlei Silva não luta desde setembro de 2018, quando foi derrotado por Rampage Jackson. Já Belfort não entra no octógono desde maio de 2019 e tem contrato com a franquia ONE Championship, pela qual ainda não estreou.