Youtuber que nocauteou ex-NBA oferece mais de R$ 250 milhões para McGregor

O youtuber Jake Paul, que nocauteou o ex-jogador da NBA Nate Robinson durante o evento que marcou o retorno de Mike Tyson aos ringues, afirmou ter oferecido US$ 50 milhões (R$ 256 milhões) para lutar contra Conor McGregor.

O irlândes possui contrato com o UFC e, portanto, a luta depende da aprovação do chefe da organização, Dana White. McGregor já lutou fora dos octógonos com a aprovação do UFC. Na ocasião, ele enfrentou o boxeador Floyd Mayweather e perdeu.

Em contato com o site TMZ Sport, Dana White descartou a possibilidade de McGregor enfrentar o youtuber. Paul, por sua vez, disse que o McGregor e o chefe da organização tem a possibilidade de derrota.

"Conor, você está com medo. Dana, você está com medo. Assine a porr* do contrato. Minha equipe enviou uma oferta de U$ 50 milhões esta manhã, a maior oferta de luta que você já recebeu", disse Paul, enquanto fumava um charuto.