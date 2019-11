Zabit Magomedsharipov é favorito na luta principal do UFC Moscou

O russo Zabit Magomedsharipov será o responsável por fechar o UFC Moscou, capital de seu país, neste sábado (09). E no que depender das casas de apostas, o lutador tem muitas chances de fazer a torcida presente na CSKA Arena feliz. De acordo com a OddsShark, Zabit é cotado como amplo favorito no embate contra o norte-americano Calvin Kattar

Zabit Magomedsharipov (R$ 1,35) x (R$ 3,20) Calvin Kattar

Com moral. É assim que Zabit chega para o duelo. Ele está como cartel de 17 vitórias e 1 derrota – estando invicto há 13 lutas. Por isso, o dono da casa é apontado como muito favorito, cotado em R$ 1,35 a cada R$ 1,00 aplicado por você. Do outro lado, Calvin também tem um retrospecto de respeito: 20 resultados positivos e 3 negativos. O período de invencibilidade dele é bem menor, de 2 duelos.

Alexander Volkov (R$ 1,37) x (R$ 3,10) Greg Hardy

No peso pesado, Alexander Volkov está estimado em R$ 1,37, contra R$ 3,10 do americano Greg Hardy, enquanto que o primeiro lutador tem uma rodagem maior, com 30 vitórias e 7 derrotas, o segundo está começando na carreira, tendo 5 triunfos e 1 revés. Volkov vem de derrota para Derrick Lewis. Hardy teve uma luta não terminada com Ben Sosoli.

Zelim Imadaev (R$ 1,47) x (R$ 2,70) Danny Roberts

Oito vitórias e 1 derrota credenciam Zelim Imadaev, da Rússia, a pagar menos no embate com o inglês Danny Roberts no peso meio-médio. O britânico está com 16 triunfos e 5 reveses. O ponto comum entre estes atletas é que os dois vêm de derrotas. O momento de Roberts é um pouco mais instável, pois não vence há 2 lutas.

Ed Herman (R$ 2,30) x (R$ 1,62) Khadis Ibragimov

O americano Ed Herman vem da vitória sobre Patrick Cummums em maio deste ano, o que encerrou o seu jejum de 3 derrotas seguidas. O seu retrospecto é de 24 resultados positivos e 14 negativos. A tendência é que o russo Khadis Ibragimov vença, afinal são 8 triunfos e 1 revés, apesar de também ter sido vencido em agosto de 2019 por Da Un Jung. O russo rentabiliza R$ 1,62 para 1.

Ramazan Emeev (R$ 1,60) x (R$ 2,65) Anthony Rocco Martin

Avaliado em R$ 1,60, o russo Ramazan Emeev é um atleta que atualmente está fazendo o investimento nele valer a pena. Isto porque são 18 resultados positivos e 3 negativos. A derrota mais recente aconteceu apenas em setembro de 2014 para Vyacheslav Vasilevsky no M-1 Challenge 51 – Fightsprint. Ele luta no peso meio-médio contra o americano Anthony Rocco Martin. O representante yankee tem 16 vitórias e 5 derrotas. Em junho, perdeu para o brasileiro Demian Maia.

Shamil Gamzatov (R$ 1,47) x (R$ 2,70) Klidson Abreu

Para fechar, pelo peso meio-médio, temos o russo Shamil Gamzatov contra o brasileiro Klidson Abreu. O manauara fará a sua terceira luta pelo UFC. Antes, perdeu na estreia para Magomed Ankaloev, e depois derrotou Sam Alvey. No geral, o cartel do brazuca é de 15 vitórias e 13 derrotas, enquanto que o gringo, com 8 apresentações, nunca perdeu.

Como apostar?

Para começar, você acessa o OddsShark – site parceiro e um dos mais respeitados do mundo quando o assunto é o palpite esportivo –, escolhe uma casa de aposta e faz um cadastro simples e rápido. Em seguida, efetua uma quantia e já pode investir. Nossos prognósticos estão aqui para te ajudar a ter lucro!

Confira as lutas e as cotas do UFC Moscou:

CARD PRINCIPAL

A partir das 16h, no horário de Brasília:

Zabit Magomedsharipov (R$ 1,35) x (R$ 3,20) Calvin Kattar - Peso pena

Alexander Volkov (R$ 1,37) x (R$ 3,10) Greg Hardy - Peso pesado

Zelim Imadaev (R$ 1,47) x (R$ 2,70) Danny Roberts - Peso meio-médio

Ed Herman (R$ 2,30) x (R$ 1,62) Khadis Ibragimov - Peso meio-pesado

Ramazan Emeev (R$ 1,60) x (R$ 2,65) Anthony Rocco Martin - Peso meio-médio

Shamil Gamzatov (R$ 1,47) x (R$ 2,70) Klidson Abreu - Peso meio-pesado

CARD PRELIMINAR

A partir das 13h, no horário de Brasília:

Magomed Ankalaev (R$ 1,25) x (R$ 4,00) Dalcha Lungiambula - Peso meio-pesado

Rustam Khabilov (R$ 1,57) x (R$ 2,45) Sergey Khandozhko - Peso meio-médio

Roman Kopylov (R$ 1,87) x (R$ 1,87) Karl Roberson - Peso médio

Abubakar Nurmagomedov (R$ 1,33) x (R$ 3,30) David Zawada - Peso meio-médio

Alexander Yakovlev (R$ 2,30) x (R$ 1,62) Roosevelt Roberts - Peso leve

Jessica-Rose Clark (R$ 1,87) x (R$ 1,87) Pannie Kianzad - Peso galo

Grigory Popov (R$ 1,48) x (R$ 2,65) Davey Grant - Peso galo