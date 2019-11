Após susto em Nazaré, Pedro Scooby já prepara volta: 'Quarta-feira'

Após sofrer um grave acidente em uma onda gigante em Nazaré, o surfista Pedro Scooby já se prepara para voltar ao mar no mesmo local que quase morreu após cair da prancha e ser resgatado por um jet-ski. O brasileiro está empolgado com uma ótima ondulação que está chegando ao litoral português, com ondas acima de 10 metros, e prometeu voltar a surfar.

"Pronto para a próxima", disse Pedro Scooby em sua conta no Instagram. Ele avisou ainda que a grande ondulação será nesta quarta-feira, mas não deu detalhes de como será sua participação. "Bom, pelo jeito o descanso não vai ser tão longo assim. Parece que vai entrar um swell na quarta-feira, de novo, para Nazaré, gigante... não estou 100% mas espero estar até lá."

Em seus Stories, o surfista mostrou um vídeo na estrada em Portugal e apontou para a placa mostrando seu destino "Nazaré". O atleta tem demonstrado empolgação para voltar ao mar, mesmo tendo passado por um grande susto na semana passada, quando caiu da onda e foi resgatado.

Na areia da praia, ele foi colocado de lado e o também big rider Sebastian Steudner, que o resgatou de jet-ski, fez com que ele vomitasse a água que engoliu e depois tratou Scooby com oxigênio e também colocou mantas térmicas no surfista. Isso tudo foi fundamental para que o brasileiro se recuperasse bem do acidente.

Apesar do grave acidente, ele sofreu apenas uma pequena lesão no ombro direito e já vinha fazendo tratamento para se recuperar. Muitos fãs demonstraram preocupação, mas ele garantiu que não pretende deixar seu ofício. Ele também agradeceu às pessoas pelas mensagens de apoio e preocupação de seus seguidores.

"Gente, é o que eu faço para a vida. Isso é minha profissão, minha carreira, a coisa que eu mais amo. Vou continuar pegando onda gigante, sabendo que um dia pode acontecer alguma coisa, mas tudo certo. Eu procuro ficar mais preparado, com melhor equipamento para ter menos risco. Mas parar nunca passou pela minha cabeça", disse Scooby.