Após acidente, Pedro Scooby vai a santuário agradecer por estar vivo

Pedro Scooby foi ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré nesta quarta-feira para agradecer por estar vivo. O surfista sofreu uma queda enquanto surfava em uma onda gigante em Nazaré, em Portugal.

"Vim aqui agradecer, acho que era o mínimo que eu podia fazer hoje depois de tudo que eu passei, de estar com saúde e estar vivo, e ficar pronto pra próxima", disse o surfista em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"Eu lembro o primeiro dia que peguei uma onda gigante na minha vida, ainda moleque correndo na areia e conversando com Deus, pedindo pra me proteger e que acontecesse o que fosse da vontade dele. Acabei pegando a melhor onda do dia", também comentou Scooby.

O surfista ainda relevou aos fãs que costuma pedir proteção antes de entrar no mar. "Eu tenho essa relação com Deus de sempre estar conversando com Ele. Tenho certeza que que nos meus caminhos tem a mão Dele sempre me protegendo", conta.

Entre os vídeos publicados, Scooby diz que não pretende abandonar o esporte por conta do acidente. Agora, ele afirma se sentir melhor para voltar ao mar de Nazaré. "Eu vou voltar sempre confiante pro mar porque do fundo do meu coração eu acho que não é o que eu faço que vai me matar. Acho que cada um tem sua hora, Deus sabe a minha hora, independente do que eu esteja fazendo", explica.

"É meu trabalho, eu me dedico pra isso, me preparo, e não vou deixar nunca de fazer isso. Vou sempre voltar com o maior amor do mundo para aquele mar incrível de Nazaré que é maravilhoso. É a melhor sensação do mundo, sou viciado em adrenalina e Deus vai estar sempre comigo e quando chegar minha hora chegou. Mas vim aqui agradecer o dia de hoje porque é bom estar vivo. Não tenho medo de morrer, mas estar vivo é bem bom", completa o surfista.