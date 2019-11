Após sufoco em Nazaré, Pedro Scooby tem apenas uma contratura no ombro

O surfista Pedro Scooby passou por uma consulta com o fisioterapeuta Luis Nascimento, que detectou uma pequena contratura no ombro direito. Com isso ele terá de ficar alguns dias para se recuperar totalmente e poder novamente pegar ondas grandes, que é sua grande paixão. A lesão é pequena perto do susto que levou na quarta-feira.

Ele sofreu uma queda assustadora na praia de Nazaré, em Portugal, e passou por um grande sufoco até ser resgatado pelo big rider Sebastian Steudtner. O próprio atleta disse que quase perdeu a vida na série de ondas que tomou na cabeça, mas conseguiu ser salvo pelo colega, que o levou de jet ski até a areia e fez os primeiros socorros.

"Existem dois dias muito importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que descobrimos porque que a gente nasceu. Eu nasci pra isso! Minha gratidão para essas pessoas que me resgataram e cuidaram de mim! Deem valor a vida, ela é mais frágil do que imaginamos e passa em um sopro. Ame mais e seja sempre grato! Só se vive uma vez", escreveu em sua conta no Instagram.