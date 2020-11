Cão pegando onda: conheça o primeiro campeonato virtual de surfe canino

Você já deve ter visto alguma reportagem sobre animais praticando esportes (de preferência, radicais). Tem porco andando de skate e até cachorro fazendo stand up paddle. Agora, uma competição com cachorros surfistas? E se essa competição for virtual?

É o que vai acontecer neste mês de novembro. O surf dog terá a colaboração da Federação Catarinense de Surfe e contará com 24 duplas (cão e tutor). Cada competidor enviará quatro vídeos ao longo da semana, quando estarão em disputa as quatro baterias e culminarão na final, a ser realizada em 29 de novembro.

A decisão será realizada por meio de uma live, em que o público avaliará qual a melhor onda surfada pelo cachorro.

Para acompanhar ou participar do evento, é necessário realizar a inscrição no site da Amore di Cane. Os espectadores ainda poderão receber brindes, que serão distribuídos ao longo do evento.

O vencedor receberá prêmio de R$ 3 mil. Segundo e terceiro colocados recebem R$ 1 mil cada. O melhor vídeo do cachorro surfando sem o tutor concorrerá a um ano de ração grátis.