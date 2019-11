Corinthians vai sediar 3ª edição do Campeonato Brasileiro Feminino de Skate

O Corinthians vai sediar no Parque São Jorge, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o Campeonato Brasileiro de Skate Feminino de 2019. A competição é uma parceria do clube com a Associação Feminina de Skate (AFSK) e a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e já conta com recorde de inscrições. Até o momento, estão confirmadas as presenças de 161 atletas das modalidades Banks e Street.

O torneio será na pista de skate de clube e será realizado pela terceira vez. A primeira edição, em 2016, teve a presença de 75 garotas. Já o segundo campeonato, registrou a presença de 105 pessoas. Agora, a organização comemora o recorde de presença e torce ainda por novas inscrições. O prazo está aberto até o dia 25 de novembro pelo site.

As inscritas até agora representam de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. As categorias em disputa nas duas modalidades serão: feminino 1 (Amador), feminino 2 (Iniciante), feminino Infantil e Master (acima de 30 anos). O Banks ainda contará com a categoria Grand Master, para competidoras com mais de 40 anos.