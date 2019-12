Estratégia ou sacanagem? Medina faz interferência e divide internautas

A vitória de Gabriel Medina sobre Caio Ibelli nas oitavas de final do Billabong Pipe Masters teve uma polêmica enorme no final da bateria. O bicampeão mundial cometeu uma interferência na última onda, faltando poucos segundos para acabar, como estratégia, e impediu o rival de pegar a onda e tentar virar a disputa. A ação de Medina dividiu os internautas.

"Que idiotice, foi sujo da parte do Medina", disse um dos internautas. "Medina foi frio e estratégico. Fez sua parte e se garantiu", comentou outro. "Momento Neymar de Medina", foi outra reação publicada na rede social Twitter. No geral, os internautas dividiram opiniões. Alguns concordam com a estratégia do surfista e outros condenam a ação.

?? @gabriel1medina gabriel surpreende e interfere a onda de Caio Ibelli para evitar a possível nota de virada. Mesmo com a interferencia Gabriel Medina passou para as Quartas de Final - -#surfe #oceano #praia #surf #havai #BillabongPipeMasters pic.twitter.com/42EkVQYxkI — WSL Brasil (@WSLBrasil) December 19, 2019

Caio Ibelli lamentou a interferência proposital e contou que ela foi premeditada. "Eu estava lá e vi o padrasto dele (Charles) falando para bloquear. Eu não entendi muito bem, mas depois veio a interferência. Isso mostra o tipo de competidor que é. Se precisar jogar sujo, ele joga", reclamou.

Depois dessa bateria, a rivalidade entre os dois aumentou e Ibelli promete não dar moleza na próxima vez que os dois se encontrarem. "Depois da interferência, ele me pediu desculpa... Isso só me faz querer superá-lo da próxima vez. Estou motivado, vou treinar muito e tentar ter uma boa temporada ano que vem", avisou. Medina e Italo Ferreira estão vivos na briga pelo título mundial.

Confira a repercussão:

Essa foi a passada de etapa mais maquiavélica do surf. Se o Caio encontrar o medina lá por Pipe é selado a treta. ???????? — Matheus Oliveira (@Matheus_OSB) December 19, 2019

Momento Neymar de Medina: se atirou na área do Caio... https://t.co/qKTwbu61Ks — Sérgio Xavier Filho (@sxavierfilho) December 19, 2019

Ou seja, fez a interferência de propósito, a onda tinha potencial pro Caio virar a bateria. Detalhe: Charlão berrou pro Medina “rabear” o Caio. Sensacional. Medina utilizou-se da mesma regra que, na etapa anterior, havia o tirado da bateria exatamente contra o mesmo Caio. Genio! — Tales (@TSimonatto) December 19, 2019

A prioridade tava com o Caio, Medina jogou muito sujo — Tiago Menezes (@tiagomenezes777) December 19, 2019

Medina foi frio e estratégico. Fez sua parte e se garantiu. Caio disse q Medina fez jogo sujo. Curiosamente, ele N reclamou dessa forma qdo se classificou diante de uma interferência despropositada. Pq só importa o resultado? Debaixo da regra, não há imoralidade. #surfenaespn — Theo Aniketos (@TheoAniketos) December 19, 2019

Eu ainda to tentando entender se acho a manobra do Medina sobre o Caio genial ou sem vergonha #WSL pic.twitter.com/cLWXkXiUPN — Carolina Ferreira (@spockdesaia) December 19, 2019