Ex-BBB Lucas Chumbo dá show de manobras e vence desafio 'Gigantes de Nazaré' 

A segunda edição do "Gigantes de Nazaré" contou com vitória do ex-BBB Lucas Chumbo. Ao lado de Ian Cossenza, o surfista desbancou cinco duplas e levantou o troféu da competição, exibida pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, neste domingo.

Com uma onda de 17,6m, Chumbo surfou a maior do campeonato. Ele deu um show de manobras e animou o público com dois tubos. Além do troféu, garantiu o prêmio de melhor performance entre as duplas.

Outro destaque da competição foi Pedro Scooby, que surfou ao lado de Felipe "Gordo" Cesarano. Gordo também entrou na lista dos surfistas que pegaram as maiores ondas, mas ele acabou sendo "engolido" por uma delas e perdendo a sua prancha no fim da disputa.

Michelle des Bouillons foi a primeira mulher a participar da competição. O atual campeão mundial Italo Ferreira também encarou as ondas gigantes da Nazaré.

Chumbo, 24 anos, ficou conhecido no esporte após ser campeão do Nazaré Challenge 2017. Ele também levantou o troféu do Surfer Awards em 2018 e tem em seu currículo o "Best Performance Overall XXL 2017/18". O surfista é amigo de Neymar, Gabriel Medina e Pedro Scooby. Neste ano, participou do Big Brother Brasil 2020.