Ítalo Ferreira relata encontro e fuga de tubarão em treino no Rio de Janeiro

Atual campeão mundial de surfe, o brasileiro Ítalo Ferreira passou por um susto neste domingo: encontrou um tubarão na água do mar enquanto treinava no mar no Rio de Janeiro. O atleta saiu da água logo após avistar o animal e relatou o momento em vídeo nas redes sociais.

"Sessão de surf hoje sozinho na reserva fui surpreendido com um tubarão de um metro.. ele deu uma volta em mim e me fez sair do mar. Acho que dava pra ter saído na briga com ele e pego mais onda", brincou o surfista brasileiro na legenda.

"O tubarão me expulsou da água! Veio uma série e ele passou na onda. Eu remei para a direita, ele deu a volta em mim! Peguei uma onda para sair", relata Ítalo no vídeo.

A temporada 2020 da WSL ainda não começou por conta da pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, Ítalo normalmente treina em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, mas viajou para passar alguns dias no Rio de Janeiro e em Saquarema. Foi na capital fluminense que ocorreu o encontro com o tubarão.