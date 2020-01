Lucas Chumbo, surfista de ondas grandes, vai participar do BBB 20

A próxima edição do Big Brother Brasil vai contar com a presença de anônimos e celebridades. Entre os participantes está Lucas Chumbo, surfista de ondas grandes. A informação foi confirmada pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Lucas Chumbo, 24 anos, ficou conhecido após ser campeão do Nazaré Challenge 2017. Ele também levantou o troféu do Surfer Awards em 2018 e tem em seu currículo o "Best Performance Overall XXL 2017/18". Chumbo é amigo de Neymar, Gabriel Medina e Pedro Scooby. Durante a virada do ano passou as festas em Trancoso, na Bahia, com o craque do Paris Saint-Germain.

A estreia do surfista no programa acontece no próximo dia 21. A lista de todos os participantes será divulgada neste sábado (18) pela Globo. De acordo com a organização do próprio programa, está edição vai contar com um grupo formado por quem fez a inscrição e outro por convidados. "Aquela galera que você pode até já ter visto por aí de diversas áreas de atuação. Atletas, advogados, professores, médicos, influenciadores digitais, atores ou nenhuma dessas ocupações".

Os surfistas Pedro Scooby e Maya Gabeira também foram procurados pelo Grupo Globo, mas não chegaram em um acordo. Essa informação também foi divulgada pela colunista do jornal O Dia.

Veja imagens de Lucas Chumbo: