'Mulher-Aranha' quebra recorde ao escalar 15 metros em menos de 7 segundos

Apesar dos ferimentos nas mãos, Aries Susanti Rahayu, da Indonésia - conhecida como 'Mulher-Aranha' quebrou o recorde mundial de escalada feminina neste fim de semana, na Copa do Mundo de Escalada na China.

Os 6,995 segundos de Rahayu superaram o recorde estabelecido por sua adversária - a chinesa Song Yiling - que terminou o percurso de 15 metros em 7,101 segundos em abril.

A escalada em velocidade é um dos três estilos que estarão, em 2020, ela primeira vez em uma edição de Jogos Olímpicos. Os medalhistas de ouro, prata e bronze serão determinados de acordo com seus resultados combinados de escalada rápida (corrida cronometrada entre dois atletas em uma parede de 15 metros), boulder (um percurso com várias rotas de dificuldade a serem concluídas em quatro minutos) e escalada de dificuldade (quão alto um escalador pode chegar em seis minutos).

A new #SpeedClimbing World Record was made in during the final race in the #IFSCwc in Xiamen. Indonesia's Aries SUSANTI RAHAYU made history as the first women to reach the top of the speed wall in less than 7 seconds with an incredible time of 6.99 seconds! pic.twitter.com/BYJRnm7EUK — IFSC (@IFSClimbing) October 22, 2019