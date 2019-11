Pedro Scooby volta a surfar e manda recado aos haters: 'Vim, vi e venci'

A grande ondulação que estava prevista para o litoral de Portugal se confirmou e chegou à praia de Nazaré com altas ondas. E o surfista Pedro Scooby, que na semana passada havia sofrido um grave acidente no mesmo local, voltou ao mar e festejou. "Estava ansioso para voltar para a água, meu ombro não está 100%, tenho bastante dor, mas eu queria muito", disse.

Em sua conta do Instagram, ele aproveitou para agradecer às pessoas pelo carinho e também para desabafar contra quem o criticou. "Valeu por todo mundo ter se preocupado comigo e ter mandado mensagens positivas. A vida é isso. A gente vai, leva um tombo, levanta e continua andando. E para vocês haters eu vim, vi e venci", afirmou.

Scooby entrou no mar e surfou com sua equipe, como de costume. Sempre tem alguns jet-skis na água para puxar os atletas para a onda e também para fazer o resgate. Depois de conseguir surfar, Scooby estava eufórico. "Uhu, tô vivo. Bom demais entrar no mar e pegar altas ondas. Agora estou voltando para casa", avisou.

Na semana passada, Scooby quase morreu após cair da prancha e ser resgatado por um jet-ski. Na areia da praia, ele foi colocado de lado e o também big rider Sebastian Steudner, que o resgatou de jet-ski, fez com que ele vomitasse a água que engoliu e depois tratou Scooby com oxigênio e também colocou mantas térmicas no surfista. Isso tudo foi fundamental para que o brasileiro se recuperasse bem do acidente.