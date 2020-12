Rio de Janeiro recebe evento com lendas do surfe nacional a partir desta sexta

A segunda edição do Surf Experiences, comandado pelo bicampeão mundial de longboard Phil Rajzman, acontece a partir desta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro. No total, serão três dias de atividades que vão de aulas de surfe até passeio de canoa havaiana.

O evento ainda vai contar com avaliação de ondas, conversa com lendas do esporte, palestras e uma apresentação de "Surf music". Entre as atrações estão Carlos "Mudinho" Lastorina, ícone do longboard brasileiro, e Vitorino James, bicampeão brasileiro de longboard e campeão do Intercâmbio Internacional de Longboard.

As aulas vão ser divididas em nível iniciante, intermediário e avançado, "Dependemos das condições do mar, então nossa programação já sofreu algumas alterações e está sujeita a outras durante o evento. Mas podemos garantir que a programação está incrível com a presença de novos palestrantes e surfistas confirmaram de última hora", diz Rajzman.

As atividades serão realizadas em Búzios. Para evitar aglomerações, as vagas foram limitadas para 15 pessoas. Em sua primeira edição o evento contou com 60 participantes.

PROGRAMAÇÃO 2º SURF EXPERIENCES

Sexta – 4/dez

Free Surf

Palestra online sobre Prevenção e Afogamento com dr David Szpilman, diretor médico da Sobrasa

Sábado – 5/dez

Yoga

Aula de surfe

Passeio de canoa havaiana

Roda de Conversa – Clínica com surfistas Phil Rajzman, Vitorino James, Carlos “Mudinho” Lastorina e Stephan Figueiredo (Man at Water)

Domingo – 6/dez

Yoga

Aula de surfe

Análise de Ondas – Com vídeo dos participantes

Sunset Culture com a presença da Banda Surf City