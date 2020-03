Rodrigo Koxa pede que surfistas parem de ir à praia durante pandemia

Recordista mundial com a maior onda já surfada, o brasileiro Rodrigo Koxa utilizou as redes sociais para fazer um apelo aos surfistas: que deixem de ir praia durante a pandemia do novo coronavírus, para evitar novas transmissões.

No vídeo, Koxa ressaltou que também sente falta de entrar no mar, mas fica longe por um bem maior. "Amo o mar, amo surfar, amo estar lá dentro, mas é o momento de união, momento de todo mundo estar na mesma, contenção, solidariedade, momento de todo mundo estar na mesma pegada e assim vai ser mais rápido da gente voltar para nossas vidas normais, para a gente surfar de novo", começa o surfista no vídeo.

"Estou vendo uma galera aí, uns amigos. Pelo amor de Deus, galera, vamos nos unir, ficar na mesma pegada. Não é pra uma exceção, 'eu posso', ninguém pode! Consciência, surfista é consciente, a gente não pode ser egoísta", criticou Koxa no vídeo. Confira.

não devemos questionar as autoridades nem os infectologistas. Cada um tem a responsabilidade de suas ações. Não é sobre esporte ao ar livre e sim sobre não sair de casa! Se tiver 1 surfando, chegarão outros e a quarentena se torna férias como no último fds. TEMOS DE DAR EXEMPLO pic.twitter.com/pO9qtYaoEc — Rodrigo Koxa (@RodrigoKoxa) March 22, 2020

Koxa marcou seu nome na história do surfe em 8 de novembro de 2017, quando surfou uma onda de 24,4 metros de altura (ou 80 pés) em Nazaré do Oeste, em Portugal. O recorde foi oficializado como a maior onda já surfada na World Surf League no ano seguinte, em 30 de abril de 2018, que o levou a entrar para o Guiness, o livro dos recordes.