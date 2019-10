Ronaldinho Gaúcho anuncia equipe de eSports com quatro brasileiros

Aposentado dos gramados há quatro anos, Ronaldinho Gaúcho segue como uma marca relevante no mundo do futebol - incluindo o formato eletrônico. O craque que fez história no Barcelona agora patrocina sua própria equipe de eSports, focada na franquia do FIFA, com quatro brasileiros no elenco. A ação foi lançada na quinta-feira (10), em parceria com a empresa Bundled.

Fazem parte do R10 Team os atletas Ettore Hoffmann Abrucio (“Abrucio R10”), de São Paulo (SP); Gabriel Peres Nunes (“Gabriel PN R10”), de Volta Redonda (RJ); Klinger Alecsander de Castro Correa (“Klinger R10”), de São José dos Campos (SP); e Rodrigo Silveira de Freitas (“RodrigVTP R10”), de Paranaguá (PR). Vale lembrar que Ronaldinho estampa a capa lendária do Pro Evolution Soccer (PES) 2020 e desenvolveu uniforme exclusivo para o jogo da Konami.