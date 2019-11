Sandro Dias faz manobras a mais de 30 metros de altura em São Paulo

O skatista e hexacampeão mundial Sandro Dias participou, nesta terça-feira, de ação inédita da marca Red Bull para divulgar a Virada Esportiva de São Paulo. O atleta realizou manobras a mais de 30 metros de altura, no alto da Ponte Governador Orestes Quércia, mais conhecida como Ponte Estaiadinha.

“Foi o maior desafio psicológico pelo qual já passei. Pensei nos meus filhos e nessa ação a semana inteira. Estou muito feliz. Só tenho a agradecer por essa oportunidade única”, disse Sandro Dias.

A Virada Esportiva de São Paulo será realizada nos dias 23 e 24 de novembro. Veja a programação completa aqui.

Entre os locais que receberão eventos da Virada estão a Praça Charles Miller e o Estádio do Pacaembu, palco da Arena UFC que realizará oficinas de lutas para todas as idades e contará com uma aula especial do campeão Minotauro. Já a Praça Roosevelt, na região central, terá uma pista de patinação para crianças a partir de 5 anos. Os praticantes de hoverboard (espécie de patinete eletrônico) também terão uma pista exclusiva, para crianças acima de 7 anos.

A cidade também será palco de corridas de rua, sendo duas meias maratonas (Parque da Independência e Parque do Povo) e uma prova para 10 mil mulheres no entorno da região do Jockey Club. O Parque do Ibirapuera vai reunir fãs do bodybuilding, com a visita de celebridades do mundo fitness. Um espaço de 1.800 m² será dedicado ao esporte de força, com Luta de Braço.

A Estação da Luz será palco de atrações para quem curte esportes a motor (duas e quatro rodas), com apresentações de drift, técnica de direção de carros que consiste em deslizar nas curvas escapando a traseira e outras atividades. Na Praça Heróis da FEB na manhã do domingo será o ponto de largada de uma grande pedalada que vai percorrer as ruas da zona norte.