Sem dar palinha, Italo revela que namorada compôs música em sua homenagem

Italo Ferreira brilhou no Billabong Pipe Masters, no Havaí, e conquistou o seu primeiro título mundial. Neste domingo, o surfista desembarcou no Brasil e atendeu a imprensa em São Paulo. Durante as entrevistas, ele foi questionado sobre a importância do apoio que recebeu da sua namorada Mari Azevedo ao longo da temporada.

"Ela me ajudou muito, durante o ano inteiro. A gente se conheceu na final do ano passado e ficamos juntos de dezembro até então. Em todos os momentos, seja na vitória, derrota, ou até perdas familiares, ela estava presente. É quem acorda às cinco da manhã comigo. E ela é uma garota incrível, está sempre alegre. Nós gostamos das mesmas coisas e não enjoamos um do outro. Acho que isso é legal", disse Italo.

O surfista também revelou que Mari fez uma música em sua homenagem. "A 'Cheiro de café', que ela fez para mim, vai lançar no dia 17 de janeiro, acho que é uma das melhores músicas", conta o surfista, que preferiu não dar uma palinha da novidade, já que não sabe "cantar direito"."Eu não sei cantar e ainda mais rouco, vou deixar para a galeria ficar na expectativa e ver ela cantando", brinca.

Italo conquistou o título mundial na última quinta-feira. Ele levou a melhor sobre seus adversários na última etapa da temporada organizada pela WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês) e faturou o cobiçado troféu, deixando fortes rivais para trás como os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo, o sul-africano Jordy Smith e o norte-americano Kolohe Andino, que iniciaram o evento também com chances.