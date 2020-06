Skatista brasileiro de 11 anos entra para o Guinness com dois recordes

Gui Khury tem apenas 11 anos, mas já conseguiu algo que pouca gente alcança: entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, com duas marcas no skate: é o mais jovem a participar dos X-games e se tornou o primeiro skatista da história a completar a manobra 1080º no vertical.

A marca de mais jovem a participar dos X-Games ocorreu em agosto de 2019, quando Gui, então com 10 anos, participou da competição em Minneapolis, nos Estados Unidos. Já a marca dos 1080º foi alcançada em maio de 2020, em uma pista montada no quintal da casa da avó do skatista, em Curitiba.

"Quando eu recebi a mensagem que ia entrar para o Guinness eu fiquei muito feliz. Foi um dos melhores sentimentos que eu tive na minha vida", contou Khury ao site globoesporte.com.

E o garoto já tem outra meta: executar um 1260º (três giros e meio) na megarrampa. "Tudo é possível! Tudo que se possa imaginar na cabeça pode ser possível. Esse é o meu próximo sonho", revelou.

O garoto tem companhia de grandes skatistas no Guinness Book: nomes como Bob Burnquist e Tony Hawk, lendas do esporte, também estão marcados no livro dos recordes.