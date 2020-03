Tricampeão mundial surfa sob as luzes da aurora boreal; veja imagens 

No frio da Noruega, o tricampeão mundial de surfe Mick Fanning, 38 anos, se arriscou pegando ondas para tentar fotografar a sua diversão no maior show de luzes do mundo: a aurora boreal.

O surfista australiano foi convidado pelos fotógrafos noruegueses Emil Sollie e Mats Grimsaeth para surfar na Noruega e topou o desafio, que também foi acompanhado pela Red Bull. Assista:

"Para tirar uma foto de surfe sob a aurora boreal, há muitos elementos que precisam se unir ao mesmo tempo. Tecnicamente, esta é uma das imagens mais difíceis de capturar", explica Sollie.

De acordo com a Red Bull, o trabalho dos fotógrafos trata-se da série chamada "Chasing the Shot", "Como a tradução livre sugere, uma perseguição pelo clique. A foto mais perfeita que se possa fazer, nos lugares mais incríveis que se possa imaginar", conta.

O ídolo australiano foi campeão mundial em 2007, 2009 e 2013. Ele anunciou sua aposentou em 2018, em Bells Beach, após 19 temporadas dedicadas ao surfe.