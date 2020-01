Vídeo: bicicleta de brasileiro quebra ao meio durante Copa América de Downhill

O brasileiro Kaique Milani teve um azar gigantesco durante uma das semifinais da Copa América de Ciclismo Downhill, disputada na manhã deste domingo em São Roque, no interior de São Paulo. O ciclista liderava a competição com tranquilidade quando sofreu uma queda por problemas da bike.

Primeiro, um pneu furou em um local difícil da pista, o jardim das pedras. Milani tentou seguir em frente mesmo com o contratempo, mas, a poucos metros do fim, a bicicleta quebrou ao meio.

Felizmente, Milani não se machucou. Confira no vídeo da TV Globo o ocorrido.

Olha o que aconteceu na semifinal da Copa América de Downhill! O pneu da bicicleta de Kaique Milani furou, e o brasileiro sofreu uma queda feia. Resultado: a bike quebrou ao meio! https://t.co/r22YgzkKUh #VerãoEspetacular #EsporteEspetacular pic.twitter.com/R24ddvXigA — globoesportecom (@globoesportecom) January 19, 2020

O ciclista brasileiro demonstrou decepção após o ocorrido. "Não estou feliz, eu me preparei, sabia do potencial dos meus adversários. Eu sabia do meu potencial, sabia que seria o meu momento. Ano que vem tem mais, tentei segurar ao máximo após furar o pneu, sabia que se eu passasse para a final, eu sabia que eu poderia ganhar", afirmou Milani após a prova.