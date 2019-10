Vídeo: Ítalo Ferreira sofre corte na canela depois de arriscar um super aéreo

Ítalo Ferreira foi vice-campeão do Circuito Mundial de Surfe nesta sexta-feira, em Hossegor, na França, tendo perdido a final para o francês Jeremy Flores. Apesar do bom resultado, o brasileiro levou um susto ao se machucar tentando arriscar um super aéreo.

O surfista acabou sofrendo uma pancada e um corte na canela direita depois de tentar um super aéreo e cair em cima das quilhas de sua prancha. Veja o vídeo onde ele exibe o machucado:

Após a pancada, Ítalo saiu mancando o mar, trocou as quilhas e voltou para a competição, onde marcou a pontuação 11,60 contra 10,83 do italiano Leonardo Fioravanti.

A disputa pelo título do Circuito Mundial de Surfe e pelas vagas brasileiras na Olimpíada de Tóquio ficou mais acirrada com a conclusão da etapa da França, a nona das 11 previstas para a temporada 2019. O brasileiro Gabriel Medina, que nesta sexta foi eliminado nas oitavas de final, continua na frente do ranking, com 48.015 pontos, seguido pelo compatriota Filipe Toledo, com 45.730, e pelo sul-africano Jordy Smith, com 43.515. Ítalo agora é o quarto colocado, com 42.400, à frente do norte-americano Kolohe Andino, com 41.250.