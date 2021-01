Vídeo: surfista australiano salva mulher de afogamento no Havaí

O surfista profissional australiano Mikey Wright teve uma atuação decisiva para salvar uma mulher que estava sendo carregada pelas ondas na praia de North Shore, no Havaí, no feriado de ano novo. A situação acabou sendo gravada no celular do próprio Wright.

Ele estava filmando a praia, sentado na casa que tem em O'ahu, quando percebeu a situação, com os banhistas se assustando com a situação da mulher e sem conseguir se aproximar pela força da correnteza. Wright então entregou o celular na mão de outra pessoa e saiu correndo para resgatá-la.

Algumas pessoas presentes no local duvidaram que o surfista conseguiria realizar o resgate, mas, felizmente, Wright conseguiu salvar a mulher. Mais tarde ele compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais com uma legenda bem humorada: "segure minha cerveja".

Honolulu, Hawaii: On New Year’s Eve Australian pro surfer Mikey Wright saved a woman from drowning in the ocean. This is incredible. Not all heroes wear capes...pic.twitter.com/M0KgUSAtrX — Rex Chapman (@RexChapman) January 2, 2021

"Eu não questionei se eu estava em perigo. Eu só sabia que ela precisava de ajuda. Essa senhora estava em uma situação muito complicada. Mesmo para uma pessoa confiante na água, não é um lugar onde você quer estar", Wright disse ao canal de televisão ABC posteriormente.

Mikey Wright vem de uma família de surfistas como os irmãos Owen e Tyler – esta última já foi duas vezes campeã mundial feminina.