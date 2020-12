Vídeo: surfista Jadson André quase é atingido por prancha em onda gigante

O surfista Jadson André quase foi atingido por uma prancha durante um treino em Pipeline, no Havaí. Em vídeo publicado nas redes sociais, o brasileiro mostra o risco que correu diante de uma onda gigante.

"Já agradeci muito a Deus pelo livramento! Eu não fazia ideia do que aconteceu até eu assistir a onda completa... Eu não vi a prancha e mesmo assim eu desviei", escreveu Jadson em sua conta no Instagram.

"Se essa prancha pega na minha cabeça, prefiro nem pensar no que poderia ter acontecido", complementa o surfista da elite do Circuito Mundial. As imagens de um segundo ângulo foram gravadas por Brent Bielmann. Outros surfistas também treinavam no local.

Após um ano sem disputas devido à pandemia do novo coronavírus, a temporada 2021 da WSL retorna nesta quarta-feira, 9. A estreia da competição acontece em Pipeline.