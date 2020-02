VÍDEO - Surfista passa sufoco em Nazaré e vai parar no hospital

O surfista português Alex Botelho passou um grande sufoco nesta terça-feira na praia do Norte, em Nazaré, quando foi pego por uma onda enorme após ser resgatado por um jet-ski. O atleta estava disputando a primeira edição do Nazaré Tow Surfing Challenge, chegou a ficar desacordado no mar, mas foi resgatado por seus colegas.

"O surfista de ondas grandes Alex Botelho esteve envolvido em um incidente muito sério durante a disputa do Nazare Tow Surfing Challenge. Ele foi encaminhado rapidamente para o hospital e agora está consciente e em condições estáveis. Nós desejamos que o Alex tenha uma rápida e completa recuperação", disse a WSL, a Liga Mundial de Surfe.

Big Wave Surfer Alex Botelho was involved in a very serious incident during the Nazare Tow Surfing Challenge. He was rushed to the hospital and is currently stable and conscious. We are wishing Alex a full and speedy recovery. pic.twitter.com/md0iY7usdC — World Surf League (@wsl) February 11, 2020

O evento contou com 19 surfistas do mundo todo - 17 homens e duas mulheres, que formaram duplas para pegar as maiores ondas do dia. Na competição, um atleta pilotava o jet-ski e o outro surfava. Entre as premiações estão maior onda do dia no masculino, no feminino, melhor dupla e um prêmio especial de comprometimento.

Entre as duplas estava alguns especialistas brasileiros nesse tipo de onda, que superou os 15 metros nesta terça-feira em Nazaré: Maya Gabeira, que fez dupla com o alemão Sebastian Steudtner, Rodrigo Koxa e Pedro Scooby, Lucas Chumbo (que formou parceria com o havaiano Kai Lenny. Já Alex Botelho foi parceiro do também português Hugo Vau.