ATP vai leiloar treinos de tênis com grandes técnicos do circuito mundial

A ATP anunciou nesta segunda-feira o leilão de sessões privadas de treinamento com os melhores técnicos do circuito, como forma de ajudar os preparadores em dificuldade devido à crise causada pela pandemia de coronavírus.

Boris Becker, Goran Ivanisevic (atualmente treinando o número 1 Novak Djokovic), Ivan Lendl, Patrick Mouratoglou (técnico de Serena Williams), Carlos Moyá (de Rafael Nadal) e Marian Vajda (também treinador de Djokovic) estão na lista de técnicos.

As sessões serão agendadas durante a temporada de 2021, coincidindo com os torneios ATP ou os Grand Slam. Uma primeira série do leilão será realizada de 8 a 29 de junho (através do site https://givergy.us/atp-coaches) e nenhuma data foi especificada para o restante, informou a ATP em um comunicado.

"A pandemia de COVID-19 tornou difícil para muitas pessoas o exercício de seus ofícios e os treinadores estão incluídos", disse o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, em nota. O circuito profissional de tênis está suspenso desde meados de março até pelo menos o final de julho. Os principais organismos do tênis mundial criaram fundos para apoiar jogadores e treinadores em dificuldades.