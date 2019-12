Campeã em Roland Garros, Schiavone surpreende e revela que venceu câncer

A ex-tenista italiana Francesca Schiavone, campeã Roland Garros em 2010, revelou nesta sexta-feira (13) que venceu sua batalha contra um câncer diagnosticado há sete meses. O anúncio da ex-atleta aconteceu através de um vídeo em suas redes sociais. Schiavone apareceu sorridente na gravação e falou um pouco mais sobre a doença, além de ter anunciado sua intenção de retornar em breve para as quadras como treinadora.

"Olá a todos, após sete meses de silêncio das mídias sociais e do mundo, desejo compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Um câncer foi diagnosticado em mim. Fiz quimioterapia, lutei uma batalha e agora ainda estou respirando. Eu venci essa luta e agora estou de volta à ação", escreveu a ex-tenista.

"Foi luta mais difícil que já enfrentei. fiz quimioterapia e a melhor coisa foi que consegui vencer essa Batalha. Quando eles me disseram alguns dias atrás, eu explodi de felicidade. E ainda hoje vivo em felicidade, posso cortá-lo com uma faca. Estou pronta para enfrentar novos projetos que estou pensando, que tive e não pude fazer. Nos encontraremos novamente em breve", concluiu Schiavone, que não nunca revelou publicamente que tinha um câncer.

O maior título da carreira de Schiavone foi em Roland Garros há nove anos, com uma vitória por 2 sets a 0 em cima da australiana Samantha Stosur. No ano seguinte, a italiana foi vice-campeã do Grand Slam francês./ Com informações da agência Ansa