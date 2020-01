Com foto errada, sites confundem brasileiro banido do tênis com xará português

O tenista brasileiro João Souza, o Feijão, foi banido do esporte pela Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês) neste sábado. Embora não tenha nada a ver com o assunto, o português João Sousa, também tenista profissional, acabou sendo envolvido na história.

Pela semelhança entre os nomes do brasileiro e do português, alguns sites estrangeiros confundiram os dois e utilizaram a foto do europeu, número 59 do mundo, para ilustrar matérias sobre a punição. Nem mesmo a diferença de grafia nos sobrenomes (o do brasileiro é com Z, do português é com S) evitou a situação.

Sousa demonstrou irritação com a situação em suas redes sociais.

"Vi hoje minha imagem ser associada a um outro tenista, cuja sonoridade do apelido é semelhante ao meu, mas que tem grafismo diferente. A diferença entre S e Z de Souza é aparentemente pequena, mas neste caso acaba por ser enorme, por me associarem a algo inimaginável. Só para esclarecer os mais distraídos, o meu nome é João SouSa, sou tenista PORTUGUÊS, não tenho qualquer problema com a justiça e estou 100 por cento focado no meu próximo desafio, o ATP 250 de Montpellier", escreveu no stories do Instagram.

João Souza, o brasileiro, foi punido por ter cometido "múltiplas infrações de manipulação de resultados e violações relacionadas à corrupção", sendo banido do esporte por toda a vida e multado em US$ 200 mil (R$ 834 mil). Ele nega as acusações.