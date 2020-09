Desclassificação precoce do US Open vai custar R$ 1,48 milhão a Djokovic

Novak Djokovic era o principal favorito ao título do US Open, mas uma atitude imprudente acabou fazendo com que fosse desclassificado. Ao jogar uma bolinha para trás sem olhar e acabar acertando uma juíza de linha, o sérvio não perdeu apenas a chance de ser campeão do torneio, mas também US$280 mil (R$ 1,484 milhão).

Deste total, US$ 250 mil (R$ 1,325 mil) seriam a premiação caso Djokovic triunfasse sobre Pablo Carreño-Busta e avançasse às quartas de final. Logicamente, as premiações poderiam ser ainda maiores conforme ele avançasse.

Além disso, Djokovic ainda vai receber duas multas por ter quebrado as regras do US Open: US$ 10 mil (R$ 53 mil) por conduta antidesportiva ao acerta a bola na juíza, e mais US$ 20 mil (R$ 106 mil) por se negar a atender os meios de comunicação na coletiva de imprensa virtual após o jogo.

Djokovic preferiu deixar o centro Billie Jean King, onde jogava a partida, e ir para casa para publicar um pedido de desculpas pelas redes sociais. Na mensagem, pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que aprendeu uma lição para o crescimento.