'Federer é o maior de todos, como Michael Jordan', diz Nick Kyrgios

O tenista australiano Nick Kyrgios participou de um podcast sobre a NBA, mas, como não poderia deixar de ser, falou sobre o tênis. O polêmico atleta elogiou Rafael Nadal pelo 20º título de grans slams com a conquista de Roland Garros, mas segue colocando Roger Federer como o melhor de todos os tempos.

“Não me surpreendeu nada o Nadal ganhar Roland Garros com aquela facilidade. Aquele torneio é como o pátio de casa dele. Nunca vamos ver em nenhum desporto alguém dominar algo da forma que ele domina aquele torneio”, opinou Kyrgios.

Com o último título, Nadal empatou em títulos de grand slams com Federer. Mas Kyrgios segue colocando o suíço como o melhor.

“Já joguei contra todos e Federer é o jogador mais dominante, mas se olharmos apenas a partir do período em que Nadal começou a ganhar grandes títulos, aí passa a ser ele. Para mim Federer é o maior de todos. É um esportista que está à altura de Michael Jordan, tem essa aura, esse status. Joga bem em todas as superfícies e a maneira como joga tênis é especial e inexplicável”, comentou.

