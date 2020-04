Federer impressiona fãs nas redes sociais com vídeo de rebatidas sob neve

Roger Federer encantou os fãs ao postar um vídeo no Twitter nesta terça-feira que mostra o tenista executando alguns golpes que são sua marca registrada contra uma parede em meio à neve.

O 20 vezes campeão de Grand Slam jogou pela última vez nas semifinais do Aberto da Austrália, onde perdeu para o campeão Novak Djokovic, antes de se submeter a uma cirurgia no joelho em fevereiro.

Ele voltaria a jogar a tempo da temporada em quadras de grama em junho. "Certificando-me de que ainda lembro como acertar os golpes #TennisAtHome", publicou Federer junto com as imagens.

O vídeo com mais de 4,6 milhões de visualizações mostra Federer acertando rebatidas entre as pernas e pelas costas. Assista:

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020