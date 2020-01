Federer responde à cobrança de Greta Thunberg sobre o clima

O tenista Roger Federer respondeu às críticas da ativista adolescente contra as mudanças climáticas Greta Thunberg, dizendo que ficou "feliz de ser lembrado" das suas responsabilidades. O suíço, vencedor de 20 títulos de torneios do Grand Slam, entrou na mira da jovem sueca na semana passada, quando ela criticou o banco Credit Suisse pelo histórico de empréstimos a indústrias de combustível fóssil.

Federer, que tem um acordo de patrocínio com o Credit Suisse, foi cobrado para que "acordasse" em uma publicação compartilhada por Greta no Twitter. O tenista, que está se preparando para o Aberto da Austrália, emitiu um comunicado dizendo que "tinha muito respeito e admiração" pelo movimento do clima inspirado por Greta. "Eu levo os impactos e ameaças das mudanças climáticas muito a sério, particularmente porque minha família e eu chegamos à Austrália entre a devastação das queimadas".

"Como pai de quatro crianças e um fervente apoiador da educação universal, tenho muito respeito e admiração pelo movimento jovem das mudanças climáticas e agradeço os jovens ativistas por nos pressionarem a examinar nosso comportamento e agir por soluções inovadoras", acrescentou Federer.

"Devemos a eles e a nós mesmos que ouçamos. Agradeço lembretes da minha responsabilidade como cidadão privado, como atleta e como empreendedor, e estou comprometido a usar minha posição privilegiada para dialogar sobre assuntos importantes com meus patrocinadores".

O Credit Suisse afirmou que está comprometido a apoiar seus clientes na transição para modelos de negócios de baixo carbono, e recentemente anunciou, no contexto da sua estratégia climática global, que não investirá mais em novas usinas alimentadas por carvão./Com informações da agência Reuters