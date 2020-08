Federer surpreende meninas italianas que viralizaram por jogar em terraços

O tenista suíço Roger Federer protagonizou uma ação na Itália em que surpreendeu duas meninas, Vittoria, de 13 anos, e Carola, de 11. Elas haviam viralizado na internet por terem sido gravadas enquanto jogavam tênis, cada uma em seu terraço, durante a pandemia do novo coronavírus.

Federer viajou até a região da Ligúria, onde as duas moram, jogou uma partida com as duas e ainda as convidou para treinar na academia de outra lenda do tênis, Rafael Nadal, na Espanha. Confira no vídeo (em italiano, com legendas em inglês).

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. Liguria, Italy @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0 — Barilla (@Barilla) July 31, 2020

"Pessoalmente, para mim, é um momento muito especial na minha carreira como tenista surpreender um fã ou uma criança, assim como pude fazer com Carola e Vittoria. Foi ótimo. Eu já joguei em muitos lugares legais pelo mundo, mas esse definitivamente foi uma experiência especial para mim. Nós mostramos que se pode jogar em qualquer lugar e se divertir com isso. Então, eu tive um ótimo momento, para falar a verdade", afirmou Federer sobre a ação.

O suíço não deve atuar mais profissionalmente este ano. Federer passou por uma cirurgia no joelho e está focado apenas em se recuperar para voltar às quadras em 2021, quando estiver 100% para competir em alto nível. A previsão é que o circuito mundial do esporte seja retomado em 22 de agosto, no torneio de Cincinatti (que este ano será disputado em Nova York).