Francês pede para boleira descascar banana e leva bronca de árbitro; assista

O tenista francês Elliot Benchetrit causou polêmica durante o Aberto da Austrália ao pedir para uma das boleiras descascar sua banana para que ele pudesse comer durante o intervalo da sua partida. Ele estava com esparadrapos nos dedos.

A ação acabou revoltando o árbitro John Blom, que ordenou o tenista a descascar a banana sozinho. Irritado, Benchetrit pegou a fruta e tentou descascá-la com os dentes. Assista:

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020